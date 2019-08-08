В ДТП под Новороссийском пострадали более тридцати человек, есть жертвы

При ДТП под Новороссийском погибли два человека, еще более тридцати двух пострадали, рассказали РИА Новости в экстренных службах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По предварительной информации, рейсовый автобус столкнулся с легковушкой у поселка Верхнебаканский, на 16-м километре автодорог Новороссийск - Керчь. После столкновения обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров.

Как сообщили в МЧС, 21 человек госпитализирован, в том числе 11 детей. Спасатели продолжают доставать людей из автобуса, в котором всего было 42 человека.

Власти создали оперативный штаб после ДТП, на место инцидента выехали следователи. Помощь пострадавшим оказывают более 30 бригад скорой помощи.

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