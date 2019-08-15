Число пострадавших в результате жесткой посадки А321 в России возросло до 75 человек

15 августа 2019 23:47 (UTC+04:00)

Семьдесят пять человек обратились за медицинской помощью после жесткой посадки А321 "Уральских авиалиний" в Подмосковье, один человек госпитализирован в раменскую районную больницу, такие уточненные данные приводятся на сайте управления МЧС по Московской области, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По состоянию на 19.00... 75 пассажира самолета, из них 19 детей обратились за медицинской помощью. Госпитализирован один человек в Раменскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

Самолет "Уральских авиалиний" в четверг выполнял рейс по маршруту Москва - Симферополь. По данным Росавиации, на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По последним данным, за медицинской помощью обратились 75 человека, в том числе 19 детей.

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