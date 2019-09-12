Академик рассказал, что может стать причиной начала ядерной войны

12 сентября 2019 23:15 (UTC+04:00)

Наиболее вероятными сценариями начала ядерной войны между США и Россией могут быть реакция на ложную тревогу или эскалация локального конфликта, считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться и есть риск возникновения ядерной войны даже при отсутствии у сторон намерения ее развязывать.

Эксперт подчеркнул, что именно непреднамеренный ядерный конфликт наиболее вероятен, так как ни одна из сторон не развяжет ядерную войну в надежде победить: обе знают, что победить в такой войне нельзя. "Преднамеренное нападение или России на США, или США на Россию — это весьма маловероятный сценарий. Беспокоиться надо о другом", — отметил Арбатов.

Технический сбой

Специалист назвал первым вариантом развития событий, при котором ядерная война все же начнется, проблемы с техникой.
"Во-первых, он (ядерный конфликт. — Прим. ред.) может возникнуть из-за технического сбоя систем предупреждения о ракетном нападении. Они периодически выдают ложную тревогу, и если на эту тревогу в условиях кризиса вдруг среагирует одна или другая сторона очень резко, тогда может произойти ядерная война", — пояснил Арбатов.
Срабатывание ложной тревоги может быть связано как с технической неисправностью, так и с провокацией со стороны ядерных террористов, добавил он.

Эскалация

Второй возможный сценарий — перерастание локального конфликта в глобальный, считает академик.

"Может возникнуть вооруженный конфликт где-либо: в Черном море, в Балтийском, на Севере, в Прибалтике, на Украине — где столкнутся наши вооруженные силы. И та сторона, которая начнет проигрывать, может решиться на ограниченное применение ядерного оружия, чтобы остановить конфликт, провести так называемую деэскалацию. Но в ответ на это применение другая сторона тоже применит ядерное оружие, и так по лестнице эскалации будет нарастать обмен ударами: сначала с уровня тактического, потом средней дальности, а потом стратегического", — заявил Арбатов.

По оценке эксперта, сейчас риски усиливает прекращение действия ДРСМД и перспектива развертывания систем средней дальности. Как пояснил Арбатов, для России американские системы средней дальности в Европе и Азии будут иметь стратегический характер, и в ответ на любое их применение Москва будет отвечать не только зеркально, но и на стратегическом уровне, что, в свою очередь, повлечет уже ответ США на стратегическом уровне.

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