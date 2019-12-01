В России перевернулся пассажирский автобус - погибли десять человек

Пассажирский автобус перевернулся в российском Забайкалье, передает Trend со ссылкой на Интерфакс. По данным ведомства, погибли десять человек, пять пострадали.

Автобус направлялся из Сретенска в Читу. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся.

Все пассажиры - граждане РФ, иностранцев среди пассажиров не было. По данным собеседника агентства, автобус выполнял заказной нерегулярный рейс, он перевозил 43 пассажиров.

Водитель автобуса, по данным источника, был трезв.

Собеседник агентства также сообщил, что автобус был произведен в Китае.

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