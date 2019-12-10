Лавров проведет переговоры с Помпео в Вашингтоне

10 декабря 2019 01:52 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник посетит Вашингтон с рабочим визитом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Российская делегация прибудет в американскую столицу, когда в Москве уже наступит раннее утро. Примечательно, что до последнего момента детали визита главы внешнеполитического ведомства в Соединенные Штаты были неизвестны. Более того, его точные даты официально подтвердили лишь накануне.

Как сообщили в МИД России, в Вашингтоне состоятся переговоры Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео. Кроме того, ожидается, что российский министр будет принят американским лидером Дональдом Трампом.

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