Главы МИД и Минобороны России и Турции обсудят Ливию и Ближний Восток

Министры иностранных дел и обороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу обсудят в понедельник с турецкими коллегами Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром урегулирование в Ливии, взаимодействие по Сирии и ситуацию на Ближнем Востоке на фоне обострения обстановки вокруг Ирана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее о предстоящем в понедельник визите глав МИД и Минобороны Турции в российскую столицу сообщили турецкие СМИ. По данным СМИ, в состав турецкой делегации также войдет руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

Тогда в МИД РФ подтвердили ТАСС, что визит турецкой делегации в Москву ожидается.

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