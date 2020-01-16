Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером

16 января 2020 17:31 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении премьером-министром Михаила Мишустина. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Кремля.

Документ вступает в силу со дня подписания.

Сегодня Госдума утвердила Мишустина на посту председателя правительства, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.

Мишустин поблагодарил всех за поддержку. Он заверил, что в апреле, когда правительство будет отчитываться перед Госдумой, он детальнее доложит о новом курсе кабмина.

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