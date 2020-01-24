Владимир Путин назначил Мединского и Орешкина помощниками президента

24 января 2020 10:42 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении экс-главы Минэкономразвития Максима Орешкина и бывшего руководителя Минкультуры Владимира Мединского помощниками президента России. Документы опубликованы в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Назначить Орешкина Максима Станиславовича помощником президента Российской Федерации", - говорится в первом указе. "Назначить Мединского Владимира Ростиславовича помощником президента Российской Федерации", - добавляется во втором документе.

Дмитрия Козака назначили заместителем руководителя Администрации президента РФ.

"Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации", - говорится в документе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Продолжается транзит российской нефти через Казахстан в Китай
Энергетика 23 января 18:01
Казахстан утвердил закон о создании ракетного комплекса «Байтерек»
Бизнес 23 января 17:00
Россия и Азербайджан могут тесно работать в тандеме, как поставщики газа в ЕС - Станислав Притчин
Политика 23 января 16:42
В Грузии снизился импорт пшеницы, но увеличился импорт муки
Бизнес 23 января 15:24
Узбекистанцам могут разрешить находиться на территории РФ без регистрации до 15 дней
Туризм 23 января 12:24
Михаил Мишустин поздравил Михаила Гусмана с юбилеем
Россия 23 января 11:38
Лента новостей
Азербайджано-французская Торгово-промышленная палата нацелена на развитие отношений между странами
Экономика 12:02
Беларусь ограничила ввоз птицы, овец и коз из ряда стран
Беларусь 12:00
В Таджикистане произошло сильное землетрясение
Таджикистан 11:55
Япония окажет техническую помощь грузинским агрокооперативам
Бизнес 11:54
В международных аэропортах Узбекистана введены дополнительные проверки пассажиров
Туризм 11:54
Минэнерго обнародовало показатели выработанной электроэнергии в 2019 году
Энергетика 11:48
Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Европа 11:43
Обнародованы программа и список литературы для участия в очередном туре конкурса «Восхождение»
Общество 11:42
Израиль полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана - посол
Политика 11:41