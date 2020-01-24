Владимир Путин назначил Мединского и Орешкина помощниками президента

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении экс-главы Минэкономразвития Максима Орешкина и бывшего руководителя Минкультуры Владимира Мединского помощниками президента России. Документы опубликованы в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Назначить Орешкина Максима Станиславовича помощником президента Российской Федерации", - говорится в первом указе. "Назначить Мединского Владимира Ростиславовича помощником президента Российской Федерации", - добавляется во втором документе.

Дмитрия Козака назначили заместителем руководителя Администрации президента РФ.

"Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации", - говорится в документе.

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