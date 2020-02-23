Подданные Катара получили возможность въезжать в Россию без виз: сегодня вступило в силу соглашение о взаимной отмене виз. Соглашение было подписано в Москве 27 декабря 2019 года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Россияне получили право безвизового въезда в Катар еще в 2017 году, после того как соседние с эмиратом арабские страны ввели его блокаду, и Катар разрешил гражданам более 80 стран въезжать без виз. В аэропорту при въезде россиянам ставится только штамп в паспорт, но пребывание россиян в Катаре до вступления в силу нового соглашения ограничивалось 60 днями.

Власти Катара добивались, чтобы Россия ввела аналогичные меры в отношении его подданных, которые после прошедшего в России в 2018 году чемпионата мира по футболу (Катар, как страна-преемник чемпионата, тоже принимал в нем активное участие) больше узнали о ней и стали часто ее посещать, особенно летом, когда в Катаре сильная жара.

В соответствии со вступившим в силу документом россиянам и подданным Катара, которые не имеют намерения проживать, учиться или работать на территории государства-партнера, не нужно получать визы для въезда, пребывания, выезда или следования транзитом через территорию этих стран.

Срок каждого такого пребывания в сумме не может превышать 90 дней за период в 180 дней.

Туристический поток между Россией и Катаром пока не очень велик, хотя власти эмирата предпринимают меры, чтобы привлечь россиян. Катарцы тоже только начали открывать для себя Россию, хотя многие интересуются туристическими поездками и созданием бизнеса в ней.

Как сообщили РИА Новости в управлении по туризму Катара, многие туристы из России посещают Катар, прилетая на транзитных рейсах Qatar Airways. Авиакомпания сейчас выполняет 28 рейсов в неделю из катарской столицы Дохи в Москву и Петербург. В 2019 году Катар посетили не менее 40 тысяч россиян. Источник в МВД Катара сказал РИА Новости, что с отменой виз число катарцев, посещающих Россию, может значительно вырасти, пока их не более нескольких тысяч человек в год.