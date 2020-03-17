Путин назначил 22 апреля датой голосования по Конституции РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на официальном сайте Кремля, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
При этом глава государства заявил, что указ не ограничен датой, поэтому голосование могут перенести, если этого потребует ситуация. Как подчеркнул президент, здоровье граждан превыше всего.
Путин также заявил, что подписывать указ о голосовании без даты не имело смысла.
Накануне Конституционный суд признал, что закон о поправке к Основному закону соответствует Конституции. Это решение обжалованию не подлежит.
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