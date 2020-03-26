В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 138,7 тысячи человек
Более 138 тысяч человек в России находятся под медицинским контролем из-за коронавирусной инфекции, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора, передает Trend со ссылкой на TACC.
"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 202 925 человек, по состоянию на 25 марта под контролем остаются 138 769 человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, по состоянию на среду, в стране был проведен 197 251 тест на коронавирус.
В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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