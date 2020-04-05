"АвтоВАЗ" частично возобновит деятельность с 6 апреля

Россия 5 апреля 2020 21:43 (UTC+04:00)
"АвтоВАЗ" частично возобновит деятельность с 6 апреля

"АвтоВАЗ" с 6 апреля возобновит работу отдельных подразделений, связанных с разработкой новых проектов, а также учетом и отчетностью, охраной труда и безопасностью, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии с постановлением №212 правительства Самарской области от 3 апреля, "АвтоВАЗ", как системообразующее предприятие, продолжает разрешенную законодательнством деятельность в дни, объявленные нерабочими. В этой связи с 6 апреля возобновят работу отдельные подразделения, связанные с разработкой новых проектов, отдельные подразделения, связанные с учетом и отчетностью, охраной труда и безопасностью", - говорится в сообщении.

При этом в профсоюзе уточнили, что в соответствии с тем же постановлением, по решению руководителей подразделений часть сотрудников переведена в режим удаленной работы на дому.

Ранее, согласно указу президента России Владимира Путина, неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена нерабочей в целях профилактики коронавируса. "АвтоВАЗ" приостанавливал конвейер на этот период. Позднее президент заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.

Как ранее сообщала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), "АвтоВАЗ" в феврале 2020 года снизил продажи автомобилей Lada на российском рынке на 7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 25 тыс. машин.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2019 году увеличились на 1%, до 362,356 тыс. машин.

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