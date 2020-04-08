Песков: Естественное сокращение нефтедобычи в США нельзя зачесть в рамках сделки ОПЕК+

Россия 8 апреля 2020 13:51 (UTC+04:00)
Песков: Естественное сокращение нефтедобычи в США нельзя зачесть в рамках сделки ОПЕК+

Естественное сокращение добычи нефти в США не может быть зачтено, как сокращение для стабилизации рынков. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это разные сокращения. Общее сокращение спроса вы сравниваете с сокращениями для стабилизации мировых рынков. Это, знаете, длину и ширину сравнивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли устроить Россию естественное сокращение добычи США, которое все равно произошло бы на фоне падения спроса и низкой цены.

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