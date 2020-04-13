Ещё 10 человек с коронавирусом скончались в Москве
Число людей, скончавшихся в Москве с коронавирусом, увеличилось с 72 до 82, передает Trend со ссылкой на Интрефакс.
"В Москве скончались 10 пациентов, у которых был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 39 до 80 лет. 39-летний пациент страдал гипертонией", - сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
По словам собеседника агентства, все пациенты имели сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые. "Среди них - кардиомиопатия, последствия инфаркта, атеросклероз",- сказали в штабе.
Накануне число умерших от коронавируса составляло 72 человека.
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