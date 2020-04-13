В России создали экспресс-тест на коронавирус с ускоренной подготовкой образцов

Специалисты медико-генетического центра Genotek разработали новый тип экспресс-тестов на РНК коронавируса, который использует минимальное количество компонентов и позволяет подготовить образцы для проверки за десять минут. Центр уже подал заявку на регистрацию теста в Росздравнадзор, пишет пресс-служба компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все предыдущие тесты, которые прошли процедуру регистрации, требуют смешения разных реагентов, тогда как в нашем случае всего два реагента. Все роботизированные и ручные процессы ускоряются, снижается уровень возможных ошибок. Процесс подготовки образца к исследованию будет занимать десять минут, тогда как обычно это занимает полчаса или даже больше", – говорится в сообщении.

За последние месяцы российские и зарубежные специалисты создали несколько вариантов тестов, которые определяют следы нового коронавируса в образцах крови или выделений пациента. Как правило, они основаны или на обнаружении обрывков РНК возбудителя коронавирусной инфекции с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) и ее аналогов, или на обнаружении антител к коронавирусу нового типа.

Изначально точность и тех, и других тестов была невысока, а скорость их проведения – достаточно низкой. В последние недели и месяцы оба этих параметра достигли уровня, который пригоден для того, чтобы проводить эпидемиологические исследования в популяциях с большим количеством носителей коронавируса.

Как отметили в Genotek, новый тест основан на ПЦР-технологии. Он, как минимум не уступает мировым и российским аналогам в точности, приближаясь к отметке в 100% срабатываний, добавили в пресс-службе. При этом он позволяет определять следы присутствия вируса в слюне. Фармацевтические партнеры компании готовы производить до миллиона тестов в месяц.