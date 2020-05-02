Еще 34 человека с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Еще 34 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего в столице умерли 729 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

"В Москве скончались 34 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.