Еще 34 человека с коронавирусом умерли в Москве за сутки
Еще 34 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
Всего в столице умерли 729 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.
"В Москве скончались 34 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
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