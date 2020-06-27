За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend.
Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 3694 до 3714.
По последним данным, в Москве выявлено более 218 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 144 тысяч человек.
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