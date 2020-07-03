Умер отец Хабиба Нурмагомедова
Тренер Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца Хабиба Нурмагомедова, умер. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, Trend со ссылкой на ТАСС.
"Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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