Умер отец Хабиба Нурмагомедова

Тренер Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца Хабиба Нурмагомедова, умер. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, Trend со ссылкой на ТАСС.

"Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.