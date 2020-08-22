ВОЗ готовится рассмотреть результаты испытаний в России вакцины против COVID-19

БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) информирует о регистрации вакцины против COVID-19 в реестре местных лекарственных средств России.

Как сообщили Trend в ВОЗ, организация находится в контакте с исследователями и уполномоченными лицами в России и готовится рассмотреть детали проведенных испытаний.

"Это первая зарегистрированная вакцина против COVID-19, в то время как другие страны продолжают проводить клинические испытания на прививки кандидатов." - сообщили в ВОЗ.

Во Всемирной организация здравоохранения также отметили, что ВОЗ приветствует все достижения в области исследования и разработки вакцины против коронавирусной инфекции. Организация активно участвует в руководстве и ускорении процесса научно-исследовательских работ, проводимых на глобальном уровне с января 2020 года.

"Ускорение исследования должно быть достигнуто путем выполнения всех шагов на этапе его развития и обеспечения безопасности и эффективности вакцины, идущей на производство. В мире это способствует обеспечению быстрой, справедливой и равной доступности вакцин" - подытожили в ВОЗ.

(автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)