В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Россия 1 сентября 2020 00:16 (UTC+04:00)
В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 832 человека с коронавирусом.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Замглавы МИД Ирана прибыл в Вену для участия в заседании Совместной комиссии по СВПД
Замглавы МИД Ирана прибыл в Вену для участия в заседании Совместной комиссии по СВПД
Китай приветствовал недавнее соглашение, заключенное между Ираном и МАГАТЭ
Китай приветствовал недавнее соглашение, заключенное между Ираном и МАГАТЭ
Франция приветствовала соглашение между Ираном и Агентством по атомной энергии
Франция приветствовала соглашение между Ираном и Агентством по атомной энергии
Loading Bars
Лента новостей
В Нигере более 50 человек погибли из-за наводнений Другие страны 00:37
В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом Россия 00:16
Белиз возобновит международное авиасообщение с октября Транспорт 31 августа 23:58
В Ашхабаде состоялось заседание Международной Ассоциации Туркменские алабаи Туркменистан 31 августа 23:44
Американские военные прибыли в Грузию для участия в учениях «Достойный партнер 2020» Грузия 31 августа 23:25
Помощник Президента встретился с НПО, функционирующими в области экологии, рационального использования воды и здравоохранения Общество 31 августа 23:00
В ВОЗ заявили, что эффективность вакцин от коронавируса должна быть не менее 50% В мире 31 августа 22:53
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индийском океане В мире 31 августа 22:29
Raiffeisen Bank о возможностях сотрудничества с Туркменистаном Финансы 31 августа 22:15
Глава ВОЗ заявил о необходимости диалога с противниками ограничительных мер по пандемии В мире 31 августа 22:13
В Алматы смягчены ограничительные меры Казахстан 31 августа 21:51
Развитие стратегических отношений с соседями — один из приоритетов Ирана Политика 31 августа 21:46
На Каспии произошло землетрясение Происшествия 31 августа 21:35
Посол ЕС в Грузии о выборах: Важен не столько победитель, сколько то, как эта победа будет достигнута Грузия 31 августа 21:22
В Колорадо бушует самый крупный в истории штата пожар США 31 августа 21:12
TƏBİB о текущей ситуации в связи с коронавирусом в Азербайджане Общество 31 августа 20:30
За первые семь месяцев 2020 года выросли продажи на портале Azexport.az Финансы 31 августа 20:08
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Узбекистана Политика 31 августа 20:02
Идея переселения армянских семей из Ливана в Нагорный Карабах крайне опасна и противоречит международному праву — депутат Политика 31 августа 20:01
Как Шовкет Мамедова вдохновила Рейнгольда Глиэра (ФОТО) Культура 31 августа 19:51
В Ашхабаде состоялось учредительное заседание Ассоциации «Türkmen alabaý itleri» Туркменистан 31 августа 19:16
Президент Ильхам Алиев поздравил словацкую коллегу Политика 31 августа 19:15
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан оказал гуманитарную помощь уже более чем 30 странам Политика 31 августа 19:02
Поведение Пашиняна говорит о том, что Армения готова совершить новую военную провокацию - депутат Политика 31 августа 19:02
Президент Ильхам Алиев: Закон един для всех, никто не может быть выше закона Политика 31 августа 19:01
Президент Ильхам Алиев: Если наши граждане и дальше будут ответственными, то за короткое время мы сможем вернуться к нормальной, обычной жизни Политика 31 августа 18:58
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время мы проводим активную работу с несколькими компаниями в связи с доставкой в нашу страну вакцины против COVID Политика 31 августа 18:57
В Азербайджане назначены члены Комиссии по борьбе с коррупцией — распоряжение Политика 31 августа 18:38
В Азербайджане сократился экспорт ненефтяного сектора Бизнес 31 августа 18:18
"Лондонские такси" будут обслуживать в Баку посольство Великобритании (ФОТО) Политика 31 августа 18:09
В Иране обнародовали последние данные о ситуации с коронавирусом Общество 31 августа 17:55
Парламент Японии может утвердить нового премьера 16 сентября Другие страны 31 августа 17:47
В Баку открываются дополнительные автобусные маршруты (ФОТО) Общество 31 августа 17:47
В Азербайджане завершилась работа внешкольных виртуальных кружков Общество 31 августа 17:46
Госкомитет Азербайджана вновь поддержал соотечественников в Стамбуле Общество 31 августа 17:41
Ровшан Аскеров определит интеллектуальный уровень жителей Москвы Интересное 31 августа 17:38
ООО "Baku Steel Company" сократила экспорт продукции Бизнес 31 августа 17:31
Туркменское предприятие экспортирует полипропиленовую продукцию в ряд стран Бизнес 31 августа 17:13
Продлен срок приема документов в профшколы Азербайджана Общество 31 августа 17:02
Минобразования Азербайджана призвало к осторожности граждан, желающих обучаться за рубежом Общество 31 августа 16:56
SOCAR впервые за последние годы экспортировала бензин AI-92 Энергетика 31 августа 16:48
В Азербайджане прошло заседание Трехсторонней комиссии по социальным и экономическим вопросам Общество 31 августа 16:44
В Азербайджане завершается выбор специализации для приема на вакантные места в магистратуру Общество 31 августа 16:42
В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года Европа 31 августа 16:38
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внес достойный вклад в дело нашей общей Победы Политика 31 августа 16:35
Президент Ильхам Алиев: Более 90 процентов бойцов 416-й Таганрогской стрелковой дивизии были выходцами из Азербайджана Политика 31 августа 16:32
Нефть торгуется у максимума с марта на новостях из ОАЭ и статистике из Китая Энергетика 31 августа 16:28
Президент Ильхам Алиев: Мы всегда выступали и выступаем против героизации фашистов Политика 31 августа 16:28
В Азербайджане выявлено 126 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 144 человека Общество 31 августа 16:24
В репортажах телеканалов «Россия-24» и «Россия-1», посвященных открытию в РФ музейного комплекса «Самбекские высоты», представлено интервью Президента Ильхама Алиева (ФОТО/ВИДЕО) Политика 31 августа 16:22
Президент Грузии назвала дату парламентских выборов Грузия 31 августа 16:15
88% границ Ирана открыты для перевозки товаров и пассажиров Экономика 31 августа 16:13
SOCAR Polymer лидирует в негосударственном сегменте экспорта из Азербайджана Бизнес 31 августа 16:13
IT Park Uzbekistan развивает локальную стартап-экосистему ИКТ 31 августа 16:06
В преддверии нового учебного года в Азербайджане вырос спрос на ноутбуки Общество 31 августа 16:06
A.LI выпустил клип на дебютную песню "Еду на капоте" (ВИДЕО/ФОТО) Культура 31 августа 16:06
Увеличены расходы бюджета Госнефтефонда Азербайджана в 2020 году Экономика 31 августа 15:52
В прессе Нидерландов опубликована статья о майоре Анаре Новрузове, погибшем в ходе боев в Товузе Нагорно-карабахский конфликт 31 августа 15:51
BMB Trade Group развивает сельскохозяйственный бизнес Узбекистана Бизнес 31 августа 15:42
В Ашхабаде завершается строительство двухуровневой дорожной развязки Транспорт 31 августа 15:37
IT Park Uzbekistan планирует выход на зарубежные рынки ИКТ 31 августа 15:30
За сутки число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 18 Грузия 31 августа 15:30
На некоторых территориях Баку предоставляются выездные услуги по оформлению жилья Общество 31 августа 15:17
В Азербайджане сократились платежи посредством иностранных банковских карт ИКТ 31 августа 15:17
SOCAR: Временная остановка Бакинского НПЗ может продлиться до 1,5 месяцев Энергетика 31 августа 15:13
SOCAR: Бензина AI-92 должно хватить для внутреннего потребления в период ремонта Бакинского НПЗ Энергетика 31 августа 15:12
Более 75% страховых сборов в Азербайджане приходятся на долю пяти компаний Финансы 31 августа 15:07
В Австралии начались испытания на людях вакцины от коронавируса компании Novavax Другие страны 31 августа 15:02
Туркменские учреждения переходят в режим онлайн работы Бизнес 31 августа 14:58
Следует и далее оберегать себя и своих близких, пока не будет разработана вакцина — депутат Общество 31 августа 14:55
Около 85% страховых выплат в Азербайджане приходятся на пять страховых компаний Финансы 31 августа 14:50
Экспорт голландской продукции в Азербайджан сократился Бизнес 31 августа 14:48
Самолет "Эль-Аль" летит из Израиля в ОАЭ через Саудовскую Аравию Израиль 31 августа 14:47
BP обнародовала график бурения разведочных скважин для SWAP Энергетика 31 августа 14:42
Доходы ОАО "Азеркосмос" от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг увеличились ИКТ 31 августа 14:36
В пригороде Баку планируется реставрация древней бани Общество 31 августа 14:34
В сентябре Миграционная служба Азербайджана будет работать в прежнем режиме Общество 31 августа 14:33
Уникальные рецепты азербайджанских блюд в Музее Нобелевской премии в Швеции (ФОТО) Культура 31 августа 14:32
В Азербайджане обсуждается вопрос о привлечении к уголовной ответственности за бытовое насилие Общество 31 августа 14:28
Президент Ильхам Алиев: В связи с пандемией азербайджанским врачам уделяется особое внимание Политика 31 августа 14:28
В Азербайджане вырос коэффициент естественного прироста населения Общество 31 августа 14:24
Минздрав Туркменистана объявляет тендер на закупку медицинских средств Тендеры 31 августа 14:22
Товарооборот Азербайджана с Турцией вырос более чем на $ 47 миллионов Турция 31 августа 14:21
Гянджинский автомобильный завод будет продавать электробусы в Турцию (ФОТО) Транспорт 31 августа 14:13
Индия продлила приостановку международных пассажирских авиаперелетов до 30 сентября Другие страны 31 августа 14:10
Директор школы не работает водителем в BakuBus - Бакинское транспортное агентство Происшествия 31 августа 14:09
AZAL ответил на вопросы в связи с возвратом авиабилетов Транспорт 31 августа 14:06
В Туркменистане расширяется выпуск ковров Бизнес 31 августа 14:06
Там, где гудела земля и били нефтяные фонтаны - отправляемся в Балаханы (ФОТО) Культура 31 августа 13:58
В Иране открылся второй завод по производству инсулиновых шприц-ручек Политика 31 августа 13:56
ОАЭ и Афганистан купили в Туркменистане авиационный керосин и дизельное топливо Бизнес 31 августа 13:53
МВД Азербайджана обратилось к гражданам Общество 31 августа 13:51
Путин и Жээнбеков подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства Кыргызстан 31 августа 13:51
Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла Общество 31 августа 13:50
Россия организовала вывозные авиарейсы из Туркменистана Транспорт 31 августа 13:42
На основании обращений в соцсетях в Генпрокуратуру Азербайджана возбуждено уголовное дело в отношении директора турфирмы Общество 31 августа 13:38
Президент Ильхам Алиев: Благополучие людей, их социальный статус и, конечно же, здоровье – главный вопрос для нас Политика 31 августа 13:31
Малайзия неизменно будет поддерживать позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте - посол (ФОТО) Политика 31 августа 13:28
Работы азербайджанского фотографа о катастрофе в порту Бейрута вошли в National Geographic (ФОТО) Социум 31 августа 13:27
Политолог: У Армении нет человеческих ресурсов для нужд обороны, в армии отсутствует дисциплина Политика 31 августа 13:18
Все новости