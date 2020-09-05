В России за сутки выявили 5 205 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 205, общее число заразившихся достигло 1 020 310. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным штаба, суточный рост этого показателя уже три недели не превышает 0,5%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), Московской области (0,2%), Москве, Ямало-Ненецком АО, Тульской и Смоленской областях, Республике Тыва и Чеченской республике (по 0,3%).

В частности, новый 671 случай был выявлен в Москве, 195 - в Санкт-Петербурге, 168 - в Московской области, 154 - в Нижегородской области и 144 - в Ростовской области.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 164 425 человек.