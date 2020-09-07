Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали 23 рейса. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Так, по состоянию на 0.10 мск, в Домодедово отменено пять вылетов, а девять — задержано.
При этом во Внуково отменено четыре рейса, а два — задержано.
Кроме того, в Шереметьево отменено три рейса.
Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.
Лента новостей
Габуния: Готовность системы здравоохранения к реагированию на эпидугрозы намного выше, чем несколько месяцев назад
Ухудшение экономической обстановки в Армении вынуждает власти вести более наступательную внешнюю политику - российское издание
Армении не удастся спровоцировать Россию на какие-либо боевые действия против Азербайджана - российское издание