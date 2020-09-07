Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 23 рейса. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, по состоянию на 0.10 мск, в Домодедово отменено пять вылетов, а девять — задержано.

При этом во Внуково отменено четыре рейса, а два — задержано.

Кроме того, в Шереметьево отменено три рейса.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.