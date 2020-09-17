В России начал работу единый госзаказчик в строительстве

Единый госзаказчик в сфере строительства на базе Минстроя России начал работу. Об этом сообщил журналистам вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По единому заказчику уже ничего работать не мешает. У нас с 1 октября все заказчики министерств переданы в управление Минстроя. Поэтому мы плановую работу ведем, и эти организационные мероприятия ни на что не влияют", - сказал он по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию.

Вице-премьер уточнил, что в настоящее время министерство ведет методическую работу по объединению всех строительных дирекций разных министерств. В частности, был проведен анализ имеющихся проблем, качества проектной документации, источников финансирования.

Вместе с тем правительство готовит законопроект о юридической форме единого госзаказчика, добавил он. "Мы считаем, что создание на базе одного из заказчиков публично-правовой копании повысит эффективность управления капитальными вложениями. Законопроект мы подготовили и внесем его в осеннюю сессию", - сказал Хуснуллин.