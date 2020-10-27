Количество умерших с коронавирусом в Москве превысило 6,5 тыс. человек

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 61. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончался 61 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 6 503 человека с коронавирусом. На 26 октября в Москве зафиксировано более 401 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились более 293,2 ты