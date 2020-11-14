В Москве за сутки умерли 69 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 69. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 69 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 7 712 человек с коронавирусом.