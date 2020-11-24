Один человек погиб в результате ЧП на оборонном заводе в Башкирии

Один человек погиб, двое пострадали в результате происшествия на заводе по производству промышленных взрывчатых веществ "Авангард" в Стерлитамаке. Об этом сообщает Минздрав Башкирии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В результате несчастного случая на заводе "Авангард" в городе Стерлитамак Республики Башкортостан один человек погиб. Второй человек получил ожоговый шок III степени и госпитализирован в клиническую больницу №1 г. Стерлитамак. У третьего состояние удовлетворительное, назначено амбулаторное лечение", - сообщается на сайте Минздрава.

Ранее во вторник заместитель генерального директора предприятия Рамиль Абдюков сообщил ТАСС, что на заводе произошел технологический сбой, в результате которого пострадали три человека.

ФКП "Авангард" (Стерлитамак) занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, а также выпускает взрывчатку для Минобороны, утилизирует боеприпасы для реактивных систем залпового огня. "Авангард" подведомствен Минпромторгу России.