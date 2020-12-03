В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 73. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. Всего за время пандемии в столице умерло 9 126 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
На 2 декабря в Москве было зафиксировано более 617,4 тыс. случаев инфицирования, в общей сложности в городе вылечилось порядка 465 тыс. пациентов.
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