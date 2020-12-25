Россия готова поддержать рост добычи ОПЕК+ при стабильном рынке

Россия 25 декабря 2020 11:26 (UTC+04:00)
Россия готова поддержать рост добычи ОПЕК+ при стабильном рынке

Россия на заседании ОПЕК+ в январе будет поддерживать увеличение добычи нефти альянса с февраля на 500 тысяч баррелей в сутки, если ситуация на рынке будет стабильной. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Если ситуация будет нормальная, стабильная, то мы будем поддерживать увеличение, потому что мы должны плавно, не дергая сильно рынок, выйти на те показатели, которые были предусмотрены ранее с 1 января", — ответил он на вопрос о том, будет ли Россия на предстоящем заседании ОПЕК+ поддерживать рост добычи нефти альяса с февраля еще на 500 тысяч баррелей в сутки.

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем в августе альянс перешел на ограничения в 7,7 миллиона. В январе 2021 года добыча ОПЕК+ вырастет еще на 500 тысяч баррелей в сутки, а общее сокращение составит 7,2 миллиона.

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