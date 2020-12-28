В Грозном силовики ликвидировали боевика

Двое сотрудников правоохранительных органов погибли в результате стрельбы в Грозном, боевик ликвидирован. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, передает Trend.

"По предварительной информации, в результате стрельбы в Грозном погибли два сотрудника правоохранительных органов. Один боевик ликвидирован", - сказал собеседник агентства.