В России при обрушении льда на водопаде погиб один человек

При обрушении льда на Вилючинском водопаде в Камчатском крае есть погибший и пострадавшие, сообщил в информированный источник, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Один человек извлечен без признаков жизни, еще двое, включая ребенка, в крайне тяжелом состоянии", - сказал источник.

Под завалами остаются два туриста.