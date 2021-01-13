ООН изучает предложение России о предоставлении вакцины сотрудникам организации
Организация Объединенных Наций (ООН) изучает российское предложение о бесплатном предоставлении вакцины от коронавируса ее сотрудникам. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы изучаем [это предложение], а также ведем его обсуждение с ВОЗ", - сказал он.
В сентябре президент России Владимир Путин в своем выступлении на Генассамблее предложил предоставить российскую вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН.
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