ООН изучает предложение России о предоставлении вакцины сотрудникам организации

Организация Объединенных Наций (ООН) изучает российское предложение о бесплатном предоставлении вакцины от коронавируса ее сотрудникам. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы изучаем [это предложение], а также ведем его обсуждение с ВОЗ", - сказал он.

В сентябре президент России Владимир Путин в своем выступлении на Генассамблее предложил предоставить российскую вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН.