В Дагестане свыше 50 детей попали в больницу с отравлением

Число детей, отравившихся в городе Буйнакске в Дагестане, превысило 50. Об этом сообщила администрация города в Instagram, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее в больницу с симптомами отравления поступили 34 ребенка.

"Число отравившихся детей в Буйнакске перевалило за 50", - говорится в сообщении.

По словам врио министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой, обращения с симптомами пищевого отравления в Буйнакске начали поступать в понедельник. "Вчерашние обратившиеся - шесть детей, им была оказана медицинская помощь, они отказались от госпитализации, взяты под наблюдение на дому. Повторных обращений не было, состояние детей ближе к удовлетворительному", - сказала Беляева журналистам.

Она добавила, что медучреждения Буйнакска располагают необходимым коечным фондом на случай дополнительной госпитализации детей, а также "всем спектром необходимых медикаментов". Кроме того, врио министра отметила, что до установления источника, вызвавшего пищевое отравление, жителям города рекомендовано не употреблять сырую воду.