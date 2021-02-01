В России за сутки выявили 17 648 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 17 648, что является минимальным показателем с 28 октября 2020 года. Общее количество инфицированных достигло 3 868 087. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост новых случаев составил 0,46%.