Сергей Лавров: Москва и Эр-Рияд не видят причин для подрыва интереса к сотрудничеству в ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия нацелены на укрепление сотрудничества на мировом рынке нефти и не отмечают поводов, которые могли бы подорвать интерес к их взаимодействию в рамках ОПЕК+. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы подтвердили сегодня нацеленность на укрепление нашего сотрудничества на мировых рынках углеводородов. Мы не видим на данном этапе каких-то событий, которые, в случае если они реализуются, подорвут интерес к нашему взаимному сотрудничеству. Это объективная данность, и она имеет долгосрочный, устойчивый характер, по моей оценке", - указал глава МИД РФ.