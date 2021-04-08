Международные резервы России за неделю снизились на $2,9 млрд
Международные резервы РФ по данным на 2 апреля 2021 года сократились на 0,5% (или на $2,9 млрд) по сравнению с показателем на 26 марта и составили $574,8 млрд. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах Банка России.
Резервы уменьшились в результате отрицательной курсовой переоценки и снижения цен на золото, добавляет регулятор.
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