Международные резервы России за неделю снизились на $2,9 млрд

Международные резервы РФ по данным на 2 апреля 2021 года сократились на 0,5% (или на $2,9 млрд) по сравнению с показателем на 26 марта и составили $574,8 млрд. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах Банка России.

Резервы уменьшились в результате отрицательной курсовой переоценки и снижения цен на золото, добавляет регулятор.