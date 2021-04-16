РФ вышлет трех польских дипломатов в ответ на действия Варшавы

Россия в ответ на высылку трех сотрудников посольства из Польши объявит "персона нон грата" трех польских дипломатов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ранее Польша объявила трех российских дипломатов "персона нон-грата". Об этом говорилось в заявлении, распространенном в четверг МИД Польши.

"15 апреля 2021 года посол РФ в Польше был вызван в МИД Польши. Послу была передана дипломатическая нота, информировавшая о признании трех сотрудников посольства РФ в Варшаве "персона нон-грата". Основанием для этого решения было совершение этими людьми действий, не соответствующих статусу дипломата и вредящих Польше", - отмечается в сообщении.

В четверг власти США объявили о новых санкциях против России. Вашингтон в рамках этих ограничений принял решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне десять ее сотрудников. Минфин США также объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.