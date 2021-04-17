В России выявили 9 321 случай заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 321. Это максимальный прирост с 20 марта, Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.

Всего, по данным штаба, в стране с начала пандемии заразились 4 693 469 человек.