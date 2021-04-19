В России выявили 8 589 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 589, до 4 710 690. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Число вылечившихся возросло за сутки на 6 818. Всего уже выздоровели 4 333 598 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло на 346 против 389 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 105 928 человек.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,25%, следует из данных штаба.