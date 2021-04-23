Банк России повысил ключевую ставку

Банк России уже второй раз подряд в этом году повысил ключевую ставку - теперь до 5% с 4,5% годовых. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Совет директоров Банка России 23 апреля 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 5% годовых. Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска", - указывает регулятор.

ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, отмечается в сообщении.

Повышение ключевой ставки будет способствовать росту привлекательности депозитов, отметил ЦБ. "Принятые Банком России решения о повышении ключевой ставки и произошедшее с начала текущего года увеличение доходностей ОФЗ обусловят рост кредитно-депозитных ставок в будущем. Это позволит повысить привлекательность банковских депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования", - говорится в сообщении Центробанка.

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде апреля 2021 года повысилась до 4,63%.