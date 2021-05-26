Красный Крест обратился с просьбой к России предоставить вакцину "Спутник V"

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца направила обращение в адрес правительства России с просьбой предоставить вакцину от коронавируса "Спутник V".

Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Последнее обращение [о предоставлении вакцины "Спутник V" на безвозмездной основе] поступило в правительство России от Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца", - сказала она.