Переговоры Путина и Байдена в узком составе начались за закрытыми дверями

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден начали переговоры в узком составе в зале библиотеки на первом этаже виллы Ла-Гранж, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Перед этим в помещение запустили прессу для протокольной съемки, и оба лидера сделали несколько ремарок. Кроме того, они также обменялись парой слов, когда СМИ уже покидали комнату.

После протокольной съемки переговоры начались за закрытыми дверями. Вместе с лидерами двух стран в библиотеке находятся главы внешнеполитических ведомств России и США - Сергей Лавров и Энтони Блинкен, а также переводчики.