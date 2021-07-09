"Газпром нефть" возобновила заправку авиарейсов на курортах Египта

Оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Аэро" - начал заправку международных рейсов в туристических египетских городах включая Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Соответствующее соглашение было заключено с национальным топливным поставщиком Египта компанией Misr Petroleum. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает российская компания.

"Газпром нефть" возобновила заправку самолетов в Египте уже следующий день после того, как президент России Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты.

"Мы рассчитываем на постепенное восстановление международного пассажирского авиасообщения и готовы оперативно обеспечить заправку "в крыло" рейсов наших партнеров, как в России, так и за рубежом. В первом квартале 2021 года "Газпромнефть-Аэро" уже возобновила обслуживание российских авиакомпаний в Объединенных Арабских Эмиратах и на Кипре. С открытием полетных программ на популярные туристические курорты Египта мы ожидаем в ближайшие месяцы увеличение пассажиропотока и рост числа рейсов из России", - сказал генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров.

"Газпромнефть-Аэро" - дочернее предприятие компании "Газпром нефть", осуществляющее реализацию авиационного топлива и заправку воздушных судов "в крыло" в 320 аэропортах в 71 стране мира.