Авиасообщение между Стамбулом и Нальчиком возобновится с 3 сентября

Регулярное авиасообщение между Стамбулом и Нальчиком, прерванное два года назад, возобновится 3 сентября, сообщил в пятницу начальник службы организации пассажирских и грузовых перевозок международного аэропорта Нальчик Ислам Шомахов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 3 сентября 2021 года авиакомпания Nordwind Airlines приступит к выполнению рейсов Стамбул (Новый) - Нальчик - Стамбул (Новый). Это российская авиакомпания, ранее полеты в данном направлении осуществляли только зарубежные авиакомпании, в июле 2019 года полеты были прерваны", - рассказал Шомахов.

Он отметил, что полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 дважды в неделю. "Вылет из Нальчика по понедельникам - 13:00, по пятницам - 02:00. Вылет из Стамбула - в понедельник [в] 09:45, в четверг - в 22:45", - уточнил он.