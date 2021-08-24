Шесть землетрясений произошли в Сахалинской области России
Сейсмологи утром 24 августа зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами и на Сахалине шесть землетрясений магнитудой до 4,6. Об этом сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Два землетрясения магнитудой 2,7 и 2,3 произошли в центральной части Сахалина. Еще четыре магнитудой от 2,3 до 4,6 - в море рядом с северной группой Курильских островов", - рассказали в филиале.
По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.
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