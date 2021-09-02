Новак: Россия сможет на 100 тыс. б/с увеличить добычу в сентябре в рамках квот ОПЕК+

Россия по одобренным сегодня ОПЕК+ квотам может нарастить добычу в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки относительно августа, а в октябре еще на 100 тыс. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак по итогам встречи в интервью телеканалу "Россия-24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы еще раз подтвердили итоги, которые были приняты на прошлой встрече, о продлении действия соглашения о постепенном восстановлении добычи на 400 тыс. баррелей. Они [договоренности] сохраняют свои действия, и было принято решение на октябрь месяц. Это означает, что для России мы увеличим примерно на 100 тыс. баррелей в сутки дополнительно к августу в сентябре и октябре", - сказал он.

Что касается более долгосрочных перспектив, то Новак отметил, что Россия может полностью восстановить объемы добычи нефти уже к маю 2022 года, если ОПЕК+ не будет менять условия соглашения. "Я думаю, что мы в начале следующего года, если будет продолжаться увеличение на 100 тыс. баррелей в сутки, где-то к маю месяцу уже выйдем на докризисный уровень", - добавил он. По его словам, в период наибольшего влияния пандемии на рынок Россия сократила добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. В октябре Россия восстановит добычу на 2/3, или на 1,3 млн баррелей в сутки.