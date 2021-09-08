Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске

БАКУ/Trend/ - Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказали в ведомстве.

"С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев", - сказали в ведомстве.