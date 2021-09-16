Международные резервы России за неделю сократились на $0,7 млрд
Международные резервы РФ по состоянию на 10 сентября 2021 года сократились на $0,7 млрд и составили $620,1 млрд. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах Банка России.
Резервы сократились в результате отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отмечает регулятор.
Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.
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