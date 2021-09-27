Тяжелое ДТП произошло в Дагестане, погибли четыре человека
Автоавария с участием грузовика и двух легковушек произошла в Дербентском районе Дагестана, сообщил "Интерфаксу" информированный источник, передает Trend.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло в Дербентском районе Дагестана близ поселка Мамедкала. Погибли четыре человека, еще трое пострадали, один из них госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте аварии работают сотрудники полиции. Причины происшествия выясняются.
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