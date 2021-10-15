Четыре человека погибли в ДТП в Дагестане

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Бабаюртовском районе Дагестана. По предварительной информации, погибли четыре человека, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы республиканского МВД Гаяна Гариева, передает Trend.

"В результате ДТП в Бабаюртовском районе Дагестана, по предварительной информации, погибли четыре человека. Все погибшие из одной машины", - отметила собеседница агентства, добавив, что столкнулись легковушка и автобус, в котором находились водитель и пассажир.

Авария произошла примерно в 22:00 (GMT+4). Пострадавших в результате ДТП нет.