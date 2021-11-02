Более 30 авиарейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за тумана

Россия 2 ноября 2021 02:18 (UTC+04:00)
Более 30 авиарейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за тумана

30 рейсов отменены, еще 5 задержаны в аэропортах Москвы в ночь на вторник на фоне опустившегося на столицу тумана, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Больше всего рейсов отменено в аэропорту "Домодедово" - 12, еще два рейса задержаны. Одиннадцать рейсов отменено в "Шереметьево" и семь во "Внуково". Также во "Внуково" задержан один рейс, а в "Шереметьево" два.

Московские аэропорты работают в штатном режиме. Наземные и диспетчерские службы осуществляют прием, отправку и обслуживание самолетов в самых сложных метеоусловиях. Видимость на аэродромах достаточная, заявил агентству информированный источник.

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